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Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона-2023 чешке Вондроушовой

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Лондон, Четверг 13 июля 2023 16:58
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона-2023 чешке Вондроушовой Фото: Элина Свитолина не смогла выйти в первый финал мэйджора в карьере (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина потерпела поражение от чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в рамках 1/2 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/2 финала

Свитолина – Вондроушова – 0:2 (3:6, 3:6)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. Впрочем, в середине стартового сета ход встречи обострился. Запев сделала Вондроушова, взяв пункт на подаче украинки. Свитолина, однако, молниеносно ответила обратным.

Чешская теннисистка, тем не менее, хватку не ослабила. В восьмом гейме она оформила второй брейк, а затем взяла "под ноль" собственную подачу. Добила Свитолину Вондроушова третьим набранным на подаче украинской теннисистки очком.

После проигранной таким способом первой партии игра бывшей третьей ракетки мира совсем разладилась. Она фактически без боя отдала два из первых трех геймов второго сета. На собственных подачах Свитолина сопротивлялась отчаянно, но спустя 20+ минут уже "горела" 0:4.

Затяжным стал пятый гейм. Счет 40:40 на подаче Вондроушовой был 4 раза. Однако украинке со второй попытки удалось реализовать брейк-пойнт и размочить счет. Этот эпизод придал положительный импульс Свитолиной. Она оперативно всухую взяла очко на собственной подаче, а затем дождалась ошибки на чужой (3:4).

Впрочем, яркого камбэка болельщики украинки не дождались. Она позволила чешке оформить еще один брейк. А дальше Вондроушова с первой попытки реализовала матч-пойнт. Для нее выход в финал – первый на турнирах серии "Грэнд Слэм".

К слову, ранее вспомнили историю выступлений Свитолиной в финальных раундах "Грэнд Слэмов".

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Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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