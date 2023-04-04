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Свитолина проиграла первый официальный матч после рождения дочери

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Чарльстон, Вторник 04 апреля 2023 09:07
Свитолина проиграла первый официальный матч после рождения дочери Фото: Элина Свитолина провела на корте почти 3 часа (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина потерпели поражения на старте турнира Charleston Open в Южной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Charleston Open-2023, 1-й раунд

Свитолина – Путинцева – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Калинская – Калинина – 2:0 (7:6, 6:4)

Экс-первая ракетка Украины появилась на корте впервые за год. С представительницей Казахстана Путинцевой тяжелая игра пошла с первых геймов. За первую партию Свитолина дважды оформляла брейки, но оппонентка сразу же отвечала обратными. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее была украинка.

Путинцева взяла реванш во втором сете. Свитолина сумела выиграть всего два гейма, дважды проиграла на собственной подаче и спустя каких-то 35-40 минут оказалась на грани поражения в партии. Украинская теннисистка билась до последнего, отыграла 4 сет-пойнта, но все же уступила.

В решающем сете начались качели. В лидерах побывала и Свитолина, и Путинцева. Дважды обменявшись брейками, соперницы перешли в эндшпиль матча (4:4). Но здесь казахская теннисистка захватила инициативу, выиграла подачу украинки, а затем и собственную, и завершила поединок.

Мощно против россиянки Калинской начала действующая первая национальная ракетка Калинина. С двумя брейками украинская теннисистка, казалось, уверенно повела (3:0). Впрочем, оппонентка не сникла – сначала сравняла счет (4:4), а затем и перевела матч в тай-брейк. Там россиянка одержала верх.

Еще проще Калинской было во второй партии. Она быстро очертила претензии на итоговую победу. Россиянка оформила два брейка против одного у Калининой, так что дальше было достаточно уверенно доиграть на собственных подачах. Это Калинской удалось, поэтому матч ограничился двумя партиями.

К слову, ранее Уимблдон отменил дисквалификацию теннисистов из РФ и Беларуси.

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