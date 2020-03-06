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Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Монтерреї

Новини » Спорт     06.03.2020 - 08:49
Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Монтерреї
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українка оформила перемогу у другому колі змагань

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в мексиканському Монтерреї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка посіяна на турнірі під першим номером у двох сетах обіграла представницю Білорусі Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину і 18 хвилин.

Наступною суперницею Еліни стане 17-річна канадка Лейла Анни Фернандес (WTA 126), яка минулого тижня стала фіналісткою турніру в Акапулько.

Наразі найкраща українська тенісистка є сьомою ракеткою світу, але завдяки виходу в 1/4 фіналу Монтеррея підніметься з наступного тижня як мінімум на одну сходинку в рейтингу WTA, обійшовши Кікі Бертенс з Нідерландів.

Напередодні Світоліна знялася з парного чвертьфіналу турніру в Монтерреї.

Також в одиночному розряді в Монтерреї виступала Катерина Бондаренко, але вона поступилася в другому раунді. Втім, вона вийшла в півфінал парного турніру. У парі з Шерон Фічмен з Канади здолала в двох сетах друге сіяних турніру мексиканку Джуліану Олмос і американку Дезіре Кравчик - 6:4, 6:4.

Три тенісні турніри в Південній Кореї перенесені через коронавірус Світоліна і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA
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