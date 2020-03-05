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Свитолина снялась с парного четвертьфинала турнира в Монтеррее

Новости » Спорт     05.03.2020 - 09:08
Свитолина снялась с парного четвертьфинала турнира в Монтеррее
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка сможет подготовиться к матчу в одиночном разряде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет в поединке парного турнира в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вместе с британкой Йоханной Контой она должна была провести четвертьфинальный матч против Мари Боузковой и Ренаты Ворацовой. Однако украинско-британская пара снялась с игры, чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал турнира.

По предварительной информации, причиной отказа спортсменок от продолжения соревнований стала травма Йоханны Конты.

Таким образом, Свитолина сможет подготовиться к следующему матчу в одиночном разряде. В 1/8 финала Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. Этот матч состоится 6 марта.

В четвертьфинал парного турнира в Монтеррее вышла другая украинская теннисистка Катерина Бондаренко. Она в дуэте с канадской спортсменкой Шэрон Фичмен в двух сетах взяла верх над парой Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Нидерланды/Словения) - 7:5, 6:4.

За право сыграть в полуфинале украинка и канадка будут бороться со вторыми сеяными, парой Дезире Кравчик (США)/Джулиана Олмос (Мексика), которым уступили на прошлой неделе в финале в Акапулько.

Бондаренко также участвовала в одиночных соревнованиях в Монтеррее, где остановилась на стадии второго раунда.

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