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Свитолина претендует на звание самой любимой теннисистки болельщиков WTA

Новости » Спорт    04.12.2018 - 13:32
Свитолина претендует на звание самой любимой теннисистки болельщиков WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка будет бороться за награду второй год кряду

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй год подряд претендует на награду Fan Favorite Award - самой любимой спортсменке среди болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Конкуренцию украинке в этой номинации составят сразу 25 теннисисток. В прошлом году любимицей болельщиков стала румынка Симона Халеп. До этого на протяжении шести лет подряд победу в данной номинации праздновала полька Агнешка Радваньска, которая в этом году завершила карьеру.

 

Напомним, победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на Итоговом турнире WTA в Сингапуре попала на второе место в рейтинге самых сенсационных поединков прошедшего сезона.

Названа главная сенсация теннисного сезона Свитолина будет защищать титул в Брисбене в начале сезона
Новости Украины наградаТеннисЭлина Свитолина
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