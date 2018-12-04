ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки уболівальників WTA

Новини » Спорт    04.12.2018 - 13:32
Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки уболівальників WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка боротиметься за нагороду другий рік поспіль

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна другий рік поспіль претендує на нагороду Fan Favorite Award - найулюбленішою спортсменці серед уболівальників. Про це повідомляє прес-служба WTA.

Конкуренцію українці в цій номінації складуть відразу 25 тенісисток. У минулому році улюбленицею уболівальників стала румунка Симона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала полька Агнешка Радванська, яка в цьому році завершила кар'єру.

 

Нагадаємо, перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону.

Названа головна сенсація тенісного сезону Світоліна захищатиме титул в Брісбені на початку сезону
Новини України наградаТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся