Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки уболівальників WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка боротиметься за нагороду другий рік поспіль

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна другий рік поспіль претендує на нагороду Fan Favorite Award - найулюбленішою спортсменці серед уболівальників. Про це повідомляє прес-служба WTA.

Конкуренцію українці в цій номінації складуть відразу 25 тенісисток. У минулому році улюбленицею уболівальників стала румунка Симона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала полька Агнешка Радванська, яка в цьому році завершила кар'єру.

Нагадаємо, перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону.