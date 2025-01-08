Світоліна повернулась: зіграла з олімпійською чемпіонкою та проведе тренування зі Свьонтек

Зустріч з олімпійською чемпіонкою Парижу-2024 пройшла в рамках благодійної акції Opening Week Australian Open 2025. Суперниці провели на корті 1 годину та 9 хвилин. Дружнє протистояння завершилось перемогою китаянки – 6:2, 6:2.

Opening Week – це серія виставкових матчів за участю зірок світового тенісу. Зібрані кошти направлять до дитячих благодійних фондів через Australian Tennis Foundation. До акції, окрім Світолінох та Ціньвень, долучились Яннік Сіннер, Карлос Алькарас, Александер Звєрєв, Стефанос Циципас, Алексей Попирін, Корі Гауфф та Алекс де Мінор.

Світоліна готується до виступів на Australian Open 2025 без участі в підготовчих турнірах. Свій перший поєдинок вона проведе вже в рамках основної сітки австралійського мейджора.

Жеребкування турніру відбудеться в середу, 9 січня. У той же день у Мельбурні на Rod Laver Arena українка проведе спільне тренування з другою ракеткою світу Ігою Свьонтек із Польщі.

Світоліна не виступала в офіційних змаганнях з минулорічного US Open. 30 серпня вона програла Корі Гауфф в 1/16 фіналу – 6:3, 3:6, 3:6. А згодом оголосила про завершення сезону. Тенісистка перенесла операцію на нозі, потім був тривалий час відновлення.