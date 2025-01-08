Свитолина вернулась: сыграла с олимпийской чемпионкой и проведет тренировку со Свьонтек

Встреча с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 прошла в рамках благотворительной акции Opening Week Australian Open 2025. Соперницы провели на корте 1 час и 9 минут. Дружеское противостояние завершилось победой китаянки - 6:2, 6:2.

Opening Week - это серия выставочных матчей с участием звезд мирового тенниса. Собранные средства направят в детские благотворительные фонды через Australian Tennis Foundation. К акции, кроме Свитолинох и Циньвень, присоединились Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александер Зверев, Стефанос Циципас, Алексей Попырин, Кори Гауфф и Алекс де Минор.

Свитолина готовится к выступлениям на Australian Open 2025 без участия в подготовительных турнирах. Свой первый поединок она проведет уже в рамках основной сетки австралийского мэйджора.

Жеребьевка турнира состоится в среду, 9 января. В тот же день в Мельбурне на Rod Laver Arena украинка проведет совместную тренировку со второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Свитолина не выступала в официальных соревнованиях с прошлогоднего US Open. 30 августа она проиграла Кори Гауфф в 1/16 финала - 6:3, 3:6, 3:6, 3:6. А впоследствии объявила о завершении сезона. Теннисистка перенесла операцию на ноге, затем было длительное время восстановления.