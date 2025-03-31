Світоліна повернулась у топ-20, прогрес Костюк та падіння Цуренко: що змінилося в рейтингу WTA

Найбільшим змаганням останніх днів був турнір WTA 1000 в американському Маямі. Організація, чекаючи на його завершення, навіть не оновлювала рейтинги минулого тижня. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк дісталися в Маямі 1/8 фіналу, що позитивно вплинуло на їхні позиції.

Світоліна піднялася на 18-те місце та повернулась у топ-20 уперше з червня минулого року. Костюк, після падіння на початку року, знову досягла прогресу: покращила п'ять позицій і тепер йде 24-ю. Також на п'ять сходинок піднялась Юлія Стародубцева, яка балансує на межі топ-100.

Чотири позиції втратила Даяна Ястремська, яка зберегла за собою місце у топ-50. Суттєво втратила Ангеліна Калініна (13 позицій). Продовжує падіння Леся Цуренко. 35-річна тенісистка, яка ще не грала в 2025 році, опустилась аж на 29 сходинок. Цуренко офіційно не повідомляла про завершення кар'єри, але, схоже, близька до цього.

Лідерство у світовому списку утримує "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка випереджає Ігу Свьонтек з Польщі та американку Коко Гауфф.