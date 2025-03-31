ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

19-річна чеська сенсація не дав Джоковічу виграти 100-й титул та випередив українця в історичному рейтингу

Маямі, Понеділок 31 березня 2025 12:21
UA EN RU
19-річна чеська сенсація не дав Джоковічу виграти 100-й титул та випередив українця в історичному рейтингу Фото: Якуб Меншик не вірить своєму щастю (x.com/miamiopen)
Автор: Андрій Костенко

19-річний чеський тенісист Якуб Меншик сенсаційно здолав серба Новака Джоковіча у фіналі супертурніру серії "Мастерс" в американському Маямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Miami Open, ATP Masters 1000, чоловіки, фінал

Якуб Меншик (Чехія) – Новак Джоковіч (Сербія) – 7:6, 7:6

Якби Джоковіч виграв цей фінал, він здобув би свій 100-й трофей у кар'єрі. Але на шляху став 19-річний чех Меншик, який посідав 54-те місце в рейтингу ATP.

Розпочинав турнір з першого раунду, чех на шляху до фіналу здолав зокрема двох тенісистів з топ-10 світового рейтингу: британця Джека Дрейпера у другому колі, а також американця Тейлора Фріца – у півфіналі. Джоковіч та Меншик мали найбільшу різницю у віці в історії фіналів ATP 1000 – 18 років та 102 дні.

Початок матчу в Маямі перенесли майже на чотири години через рясну зливу. Джоковіч розпочав матч невдало, поступившись своєю подачею вже у другому геймі. Однак у середині сету він зміг взяти очко на подачі суперника і довести гру до тай-брейку. Там Меншик упевнено стартував із рахунку 5:0 і не дозволив сербу відігратися.

У другому сеті обидва тенісисти надійно захищали свої подачі. Однак на тай-брейку, за рахунку 4:3 на користь Меншика, Джоковіч програв два розіграші на своїй подачі. Чех скористався другою з трьох можливостей для перемоги й успішно завершив матч на свою користь.

У свої 19 років і 210 днів Меншик став дев'ятим наймолодшим чемпіоном турнірів серії "Мастерс". Він випередив українця Андрія Медведєва, який у 19 років і 250 днів виграв титул у Гамбурзі (1994 рік).

Натомість Джоковіч провів свій 142-й фінальний поєдинок у кар'єрі, в якому боровся за 100-й титул. Раніше лише два гравці в історії добиралися до позначки в 100 і більше чемпіонських трофеїв: американець Джиммі Коннорс (110) і швейцарець Роджер Федерер (103).

Перемога у фіналі в Маямі принесла Меншику 1 124 380 доларів США призових і 1000 рейтингових очок. В оновленій світовій класифікації він піднявся на 24-те місце. Джоковіч заробив 597 890 доларів і 650 рейтингових очок. Серб зберіг за собою п'яту сходинку в рейтингу.

19-річна чеська сенсація не дав Джоковічу виграти 100-й титул та випередив українця в історичному рейтингу

Раніше Свьонтек стала жертвою філіппінської сенсації на турнірі в Маямі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Новак Джокович
NEWS
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна