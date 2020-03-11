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Світоліна втратить звання п'ятої ракетки світу через скасування турніру в Індіан-Уеллс

Новини » Спорт     11.03.2020 - 09:01
Світоліна втратить звання п'ятої ракетки світу через скасування турніру в Індіан-Уеллс
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Причина скасування змагань - коронавірус

Через скасування турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі (Каліфорнія, США) перша ракетка України Еліна Світоліна не зможе захистити торішні очки за виступ на турнірі. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Тенісистка втратить більше всіх серед українок, оскільки минулого року стала півфіналісткою змагань. Втрата 390 очок опустить українку за межі першої п'ятірки на шосте місце.

Також скасування турніру відчутно вдарить по рейтинговим позиціям Катерини Козлової, яка в минулому сезоні з кваліфікації дісталася до третього раунду. Вона не зможе захистити 95 очок і вилетить з топ-100 світового рейтингу на 115 сходинку.

У рейтингу WTA 65 очок втратить і опуститься на 158 місце Леся Цуренко, яка торік покинула Індіан-Уеллс в третьому колі.

Друга ракетка України Даяна Ястремська втратить лише 10 очок. Минулого року вона не зуміла подолати стартовий бар'єр. Ястремська точно не опуститься в рейтингу, а навіть підніметься на одну позицію і стане 24 ракеткою світу.

Нагадаємо, минулого тижня Світоліна завоювала трофей в Монтерреї.

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