Світоліна поступилася білорусці Сабаленко в чвертьфіналі "Ролан Гарроса"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки

Світоліна – Сабаленко – 0:2 (4:6, 4:6)

Розпочали суперниці консервативно. І Світоліна, і Сабаленко зосередилися на власних подачах, а ось на "чужих" намагалися чинити максимальний спротив. Рівна грала тривала впродовж восьми геймів, тож ціна помилки зросла.

Українка на власній подачі в дев'ятому геймі припустилася кількох огріхів і дозволила Сабаленко оформити брейк. Стратегічною перевагою білоруська тенісистка скористалася миттєво, закривши сет на власній подачі.

Та боротьба лише розпочалася. Другу партію Світоліна розпочала вдало – відіграла брейк-пойнт опонентки в стартовому геймі, що тривав майже 10 хвилин, а потім взяла подачу білоруски в наступному. Утім, серія помилок української тенісистки, зокрема і подвійних, дозволили Сабаленко відносно швидко перевернути гру.

З двома брейками та виграла чотири гейми поспіль і цілком могла дозволити собі повернути фокус на власні подачі. Так і сталося. Наприклад, дев'ятий гейм Світоліна взагалі взяла "під нуль". А от у наступному білоруска з другої спроби реалізувала матч-пойнт і вийшла в півфінал.