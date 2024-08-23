US Open-2024: Костюк і ще шість українок отримали перших суперниць на турнірі

Сімка українських тенісисток на чолі з Мартою Костюк дізналася опоненток на старті основної сітки Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Перша ракетка України в 1/64 фіналу мейджора зустрінеться з господаркою кортів – Маккартні Кесслер. Досі їхні турнірні шляхи жодного разу не перетиналися.

Еліна Світоліна в першому раунді протистоятиме аргентинці Марії Лурдес Карле. Вони теж зустрінуться вперше. Даяна Ястремська в тому ж статусі вийде в корт проти німкені Юле Німаєр. Натомість Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі зустрінеться з француженкою Осеан Доден. У 2021 році українка виграла фінал турніру ITF у Нанті.

Наддосвідчена Леся Цуренко протистоятиме американській тенісистці Пейтон Стернс. Тим часом Катерині Байндль жереб підготував прем'єрну зустріч із італійкою Елізабеттою Коччаретто. Найважча ж опонентка дісталася переможниці кваліфікації Юлії Стародубцевій – Вікторія Азаренка з Білорусі.

Наразі всі поєдинки заплановані на понеділок, 26 серпня. Утім, згодом організатори визначать орієнтовний час початку кожної зустрічі. Частина матчів за участі українок можуть відбутися пізніше – у вівторок чи середу.

Матчі 1/64 фіналу US Open-2024 за участі українок:

Азаренка – Стародубцева, 26 серпня, не раніше 18:00

Доден – Калініна, 26 серпня, не раніше 18:00

Кесслер – Костюк, 26 серпня, не раніше 18:00

Коччаретто – Байндль, 26 серпня, не раніше 18:00

Німаєр – Ястремська, 26 серпня, не раніше 18:00

Світоліна – Карле, 26 серпня, не раніше 18:00

Стернс – Цуренко, 26 серпня, не раніше 18:00

Раніше Відкритий чемпіонат США анонсував рекордний призовий фонд змагань. Сімка українок вже заробила по 100 тисяч доларів. Натомість переможниця турніру збагатиться на 3,6 млн "зелених".