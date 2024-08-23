US Open-2024: Костюк і ще шість українок отримали перших суперниць на турнірі
Сімка українських тенісисток на чолі з Мартою Костюк дізналася опоненток на старті основної сітки Відкритого чемпіонату США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Перша ракетка України в 1/64 фіналу мейджора зустрінеться з господаркою кортів – Маккартні Кесслер. Досі їхні турнірні шляхи жодного разу не перетиналися.
Еліна Світоліна в першому раунді протистоятиме аргентинці Марії Лурдес Карле. Вони теж зустрінуться вперше. Даяна Ястремська в тому ж статусі вийде в корт проти німкені Юле Німаєр. Натомість Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі зустрінеться з француженкою Осеан Доден. У 2021 році українка виграла фінал турніру ITF у Нанті.
Наддосвідчена Леся Цуренко протистоятиме американській тенісистці Пейтон Стернс. Тим часом Катерині Байндль жереб підготував прем'єрну зустріч із італійкою Елізабеттою Коччаретто. Найважча ж опонентка дісталася переможниці кваліфікації Юлії Стародубцевій – Вікторія Азаренка з Білорусі.
Наразі всі поєдинки заплановані на понеділок, 26 серпня. Утім, згодом організатори визначать орієнтовний час початку кожної зустрічі. Частина матчів за участі українок можуть відбутися пізніше – у вівторок чи середу.
Матчі 1/64 фіналу US Open-2024 за участі українок:
- Азаренка – Стародубцева, 26 серпня, не раніше 18:00
- Доден – Калініна, 26 серпня, не раніше 18:00
- Кесслер – Костюк, 26 серпня, не раніше 18:00
- Коччаретто – Байндль, 26 серпня, не раніше 18:00
- Німаєр – Ястремська, 26 серпня, не раніше 18:00
- Світоліна – Карле, 26 серпня, не раніше 18:00
- Стернс – Цуренко, 26 серпня, не раніше 18:00
Раніше Відкритий чемпіонат США анонсував рекордний призовий фонд змагань. Сімка українок вже заробила по 100 тисяч доларів. Натомість переможниця турніру збагатиться на 3,6 млн "зелених".
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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