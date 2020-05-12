Свитолина попала в топ-10 теннисисток по количеству очков WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку теннисисток с наибольшим общим количеством очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 2010 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди 20 самых успешных действующих теннисисток за последние десятилетие украинка расположилась на восьмой строчке с активом в 26 164 очков.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Серена Уильямс - 66 308

Петра Квитова - 46 385

Симона Халеп - 44 590

Анжелик Кербер - 41 090

Виктория Азаренко - 39 235

Каролина Плишкова - 30 207

Саманта Стосур - 27 461

Элина Свитолина - 26 164

Гарбинье Мугуруса - 26 056

Винус Уильямс 24 641

В топ-20 также попали Сара Эррани (11), Светлана Кузнецова (12), Карла Суарес Наварро (13), Анастасия Павлюченкова (14), Слоан Стивенс (15), Мэдисон Кис (16), Юлия Гёргес (17), Кики Бертенс (18), Андреа Петкович (19), Эшли Барти (20).

На счету Свитолиной 14 титулов WTA и один полуфинал на турнирах "Большого шлема", ее личный рекорд в мировой классификации - 3 место.

Напомним, теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до начала лета. Параллельно заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.