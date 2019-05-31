Свитолина покинула Roland Garros в третьем круге турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В третьем круге украинка в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе (№19 WTA) в двух сетах - 3:6, 3:6. Поединок продолжался почти полтора часа. Соперницы встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три победы испанки).

В третий раунд наша теннисистка попала на отказе Катерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга. В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга. Украинка дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015, 2017).