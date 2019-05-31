Світоліна покинула Roland Garros в третьому колі турніру

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Перша ракетка України вибуває з турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У третьому колі українка у двох сетах поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі (№19 WTA) в двох сетах - 3:6, 3:6. Поєдинок тривав майже півтори години. Суперниці зустрілися на корті в дев'ятий раз (5 перемог в активі Світоліної, одна відмова Гарбінє Мугуруса до матчу і три перемоги іспанки).

У третій раунд наша тенісистка потрапила на відмову Катерини Козлової, яка знялася з їхнього двобою другого кола. У минулому році Еліна Світоліна також завершила боротьбу в Парижі після третього кола. Українка двічі була в чвертьфіналі Ролан Гаррос (2015 2017).