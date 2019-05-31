ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна покинула Roland Garros в третьому колі турніру

Новини » Спорт    31.05.2019 - 17:34
Світоліна покинула Roland Garros в третьому колі турніру
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Перша ракетка України вибуває з турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У третьому колі українка у двох сетах поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі (№19 WTA) в двох сетах - 3:6, 3:6. Поєдинок тривав майже півтори години. Суперниці зустрілися на корті в дев'ятий раз (5 перемог в активі Світоліної, одна відмова Гарбінє Мугуруса до матчу і три перемоги іспанки).

У третій раунд наша тенісистка потрапила на відмову Катерини Козлової, яка знялася з їхнього двобою другого кола. У минулому році Еліна Світоліна також завершила боротьбу в Парижі після третього кола. Українка двічі була в чвертьфіналі Ролан Гаррос (2015 2017).

Цуренко здобула путівку в третій коло Roland Garros Стаховський не зміг подолати стартове коло на Roland Garros
Новини України ТеннисЭлина Свитолинасоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся