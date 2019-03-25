Світоліна покине топ-5 світового рейтингу

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Вище українки у списку піднімуться Кікі Бертенс і Кароліна Плішкова

Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками турніру Premier Mandatory в Майамі втратить дві позиції і опуститься на 7 місце рейтингу WTA. Про це повідомляє sport.ua.

Світоліна залишила Miami Open на стадії другого кола. У свою чергу, Кікі Бертенс з Голландії і чешка Кароліна Плішкова виграли свої матчі в третьому колі, тому вони обидві і з наступного понеділка піднімуться вище українки в рейтингу.

Також зазначається, що триває боротьба за лідерство в рейтингу. Румунка Симона Халеп і чешка Петра Квітова мають шанс посунути японку Наомі Осаку з першого місця, якщо вийдуть у фінал турніру. Обидві претендентки знаходяться в різних частинах сітки і теоретично можуть провести очну битву за тенісну корону у фіналі.

На даний момент Світоліна займає 5 сходинку в рейтингу WTA.

Нагадаємо, українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні.