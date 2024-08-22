Світоліна переграла колишню росіянку в Монтерреї та чітко вказала на її місце: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала росіянку з вірменським паспортом Еліну Аванесян у другому колі змагань на Monterrey Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Abierto GNP Seguros 2024, 2-й раунд
Аванесян – Світоліна – 0:2 (4:6, 3:6)
Досвідчена українка класно розпочала, повівши з брейком 2:0. Щоправда, новоявлена вірменська тенісистка спромоглася на камбек із двома набраними на подачах Світоліної очками. Проте, екс-третя ракетка світу ще двічі оформила брейки та закрила сет.
Друга партія мала інший сценарії. Цього разу і Аванесян, і Світоліна передусім зосередилися на власних подачах. Як наслідок, їм вдалося оформити один брейк на двох. Це українка в четвертому геймі зуміла забезпечити гандикап і довела сет і матч до перемоги.
Після поєдинку Світоліна відмовилася тиснути руку росіянці. Вона обмежилася привітання зі суддею і пішла готуватися до нових протистоянь. Провідні українські тенісистки після повномасштабного вторгнення РФ ігнорують перед- та післяматчеві ритуали з росіянками та білорусами, які мовчать про війну.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. Вона встигла здолати два раунди, перегравши Даніліну з Казахстану та китаянку Ван. Поєдинок запланований на пізній вечір четверга.
До слова, раніше Костюк повернулася в топ-20 рейтингу Жночої тенісної асоціації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.