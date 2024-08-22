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Світоліна переграла колишню росіянку в Монтерреї та чітко вказала на її місце: відео

Монтеррей, Четвер 22 серпня 2024 10:03
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Світоліна переграла колишню росіянку в Монтерреї та чітко вказала на її місце: відео Фото: Еліна Світоліна продовжить виступи в Мексиці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала росіянку з вірменським паспортом Еліну Аванесян у другому колі змагань на Monterrey Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Abierto GNP Seguros 2024, 2-й раунд

Аванесян – Світоліна – 0:2 (4:6, 3:6)

Досвідчена українка класно розпочала, повівши з брейком 2:0. Щоправда, новоявлена вірменська тенісистка спромоглася на камбек із двома набраними на подачах Світоліної очками. Проте, екс-третя ракетка світу ще двічі оформила брейки та закрила сет.

Друга партія мала інший сценарії. Цього разу і Аванесян, і Світоліна передусім зосередилися на власних подачах. Як наслідок, їм вдалося оформити один брейк на двох. Це українка в четвертому геймі зуміла забезпечити гандикап і довела сет і матч до перемоги.

Після поєдинку Світоліна відмовилася тиснути руку росіянці. Вона обмежилася привітання зі суддею і пішла готуватися до нових протистоянь. Провідні українські тенісистки після повномасштабного вторгнення РФ ігнорують перед- та післяматчеві ритуали з росіянками та білорусами, які мовчать про війну.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. Вона встигла здолати два раунди, перегравши Даніліну з Казахстану та китаянку Ван. Поєдинок запланований на пізній вечір четверга.

До слова, раніше Костюк повернулася в топ-20 рейтингу Жночої тенісної асоціації.

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