Свитолина обыграла бывшую россиянку в Монтеррее и четко указала на ее место: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела россиянку с армянским паспортом Элину Аванесян во втором круге соревнований на Monterrey Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Abierto GNP Seguros 2024 , 2-й раунд
Аванесян – Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)
Опытная украинка классно начала, поведя с брейком 2:0. Правда, новоявленная армянская теннисистка организовала камбэк с двумя набранными на подачах Свитолиной очками. Однако экс-третья ракетка мира еще дважды оформила брейки и закрыла сет.
Вторая партия имела другой сценарий. В этот раз и Аванесян, и Свитолина, прежде всего, сосредоточились на собственных подачах. Как следствие, им удалось оформить один брейк на двоих. Это украинка в четвертом гейме сумела обеспечить гандикап и доказала сет и матч до победы.
После поединка Свитолина отказалась пожимать руку россиянке. Она ограничилась приветствием с судьей и пошла готовиться к новым противостояниям. Ведущие украинские теннисистки после полномасштабного вторжения РФ игнорируют пред- и послематчевые ритуалы с россиянами и белорусами, молчащими о войне.
В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой. Она успела одолеть два раунда, обыграв Данилину из Казахстана и китаянку Ван. Поединок запланирован на поздний вечер четверга.
К слову, ранее Костюк вернулась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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