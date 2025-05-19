Світоліна перед "Ролан Гаррос" наблизилась до топ-10: українки в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг, у якому одразу кілька українок продемонстрували позитивну динаміку напередодні Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Після виступів на турнірі WTA 1000 у Римі Еліна Світоліна піднялася на 13-те місце (+1), а Марта Костюк – на 26-те (+1). Обидві тенісистки завдяки цьому гарантовано потрапляють до посіву на "Ролан Гаррос", який стартує 25 травня.
Даяна Ястремська, яка програла в першому колі римського турніру, опустилася на три позиції – тепер 48-ма. Ангеліна Калініна втратила одразу 8 місць і розпочинає новий тиждень на 83-й позиції, тоді як Юлія Стародубцева – 86-та (-6).
Олександра Олійникова здійснила найбільший ривок серед українок, піднявшись на 39 позицій – з 274-го на 235-те місце, що стало її особистим рекордом у WTA.
У парному розряді Людмила Кіченок вперше з вересня 2023 року опустилася за межі топ-10, тепер вона 11-та (-2). Надія Кіченок – 47-ма (+2), а Марта Костюк – 52-га (+3).
У першій десятці жіночого рейтингу цього тижня відбулося декілька змін. Найгучніша – падіння Іги Свьонтек із 2-го на 5-те місце.
Першою ракеткою світу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, Другою в рейтингу стала американка Коко Гофф, третьою – її співвітчизниця Джессіка Пегула. Четверта сходинка – в італійки Жасмін Паоліні. Ще одна представниця США, чемпіонка Australian Open Медісон Кіз опустилася на сьоме місце.
Раніше Плотницький, що відмовився від збірної України, виграв волейбольну Лігу чемпіонів.
А київське "Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул у своїй історії.