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Світоліна оцінила вірогідність виступу на Олімпіаді-2028

Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку в 1/8 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала виліт із Олімпійських ігор 2024 року та поділилася планами на кар'єрне майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

29-річна українка відреагувала на поразку від чешки Барбори Крейчікової в 3-му раунді тенісного турніру Ігор у Парижі. Екс-третя ракетка світу поступилася в трьох сетах.

"Чого не вистачило у матчі проти Крейчикової? Вона почала грати краще. Вона – гравчиня топ-10, дуже добре грає останнім часом. Був дуже рівний матч, а також спека. Дуже складний матч. Не змогла до кінця зіграти, як хотіла б. Дуже прикро", – заявила Світоліна.

Після Олімпіади-2024 тенісистка не братиме додатковий відпочинок. Натомість вона переходить на "хард" для підготовки до US Open. У планах Світоліної взяти участь в турнірах у Торонто, Цинциннаті та Монтерреї. Окрім того, українка анонсувала появу нового тренера та висловилася щодо наступних Ігор.

"Олімпіада у Лос-Анджелесі (у 2028 році – ред.)? Не знаю. Якщо моє тіло буде довго триматися. Побачимо, як буде. Я сподіваюся", – резюмувала Світоліна.

До слова, напередодні Костюк вийшла в чвертьфінал Олімпіади-2024 з перемогою над Саккарі.

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ТенісЕліна СвітолінаОлімпіада 2024