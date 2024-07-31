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Свитолина оценила вероятность выступления на Олимпиаде-2028

Фото: Элина Свитолина зачехлила ракетку в 1/8 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала вылет из Олимпийских игр в 2024 году и поделилась планами на карьерное будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

29-летняя украинка отреагировала на поражение от чешки Барборы Крейчиковой в 3-м раунде теннисного турнира Игр в Париже. Экс-третья ракетка мира уступила в трех сетах.

"Чего не хватило в матче против Крейчиковой? Она начала играть лучше. Она – игрок топ-10, очень хорошо играет в последнее время. Был очень ровный матч, а также жара. Очень сложный матч. Не смогла до конца сыграть, как хотела бы. Очень досадно", – заявила Свитолина.

После Олимпиады-2024 теннисистка не будет брать дополнительный отдых. Взамен она переходит на "хард" для подготовки к US Open. В планах Свитолиной принять участие в турнирах в Торонто, Цинциннати и Монтеррее. Кроме того, украинка анонсировала появление нового тренера и высказалась по поводу следующих Игр.

"Олимпиада в Лос-Анджелесе (в 2028 году – ред.)? Не знаю. Если мое тело будет долго держаться. Увидим, как будет. Я надеюсь", – резюмировала Свитолина.

К слову, накануне Костюк вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024 с победой над Саккари.

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ТеннисЭлина СвитолинаОлимпиада 2024