Світоліна отримала суперницю на третє коло French Open: росіянка вже програвала їй фінал

Екс-перша ракетка України зустрінеться з російською тенісисткою Анною Блінковою. Матч запланований на 2 червня і розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.

Турнірні шляхи Світоліної та нейтральної росіянки перетиналися зовсім нещодавно. 27 травня вони розіграли трофей Гран-прі Страсбурга. Перемогу відсвяткувала українку, здолавши Блінкову в двох сетах (6:2, 6:3). Internationaux de Strasbourg – перший тріумф Світоліної після вагітності та народження доньки.

На "Ролан Гарросі-2023" українська тенісистка здолала два раунди. У першому колі вона вибила торішню півфіналістку Тревізан (6:2, 6:2), а в 1/32 фіналу здолала австралійку Хантер (2:6, 6:3, 6:1). Якщо Світоліна переможе Блінкову, то в четвертому раунді гратиме проти сильнішої в протистоянні Стернс – Касаткіна.

Тим часом чоловік українки Гаель Монфіс знявся з домашнього турніру "Великого шолома". Він подолав перший раунд чоловічих змагань, вигравши 4-годинний матч проти аргентинця Баеса. Утім, фізичні кондиції француза не дозволять вийти проти данця Руне в 1/32 фіналу.