Свитолина получила соперницу на третий круг French Open: россиянка уже проигрывала ей финал

Экс-первая ракетка Украины встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой. Матч запланирован на 2 июня и начнется не раньше 12:00 по киевскому времени.

Турнирные пути Свитолиной и нейтральной россиянки пересекались совсем недавно. 27 мая они разыграли трофей Гран-при Страсбурга. Победу отпраздновала украинка, одолев Блинкову в двух сетах (6:2, 6:3). Internationaux de Strasbourg – первый триумф Свитолиной после беременности и рождения дочери.

На "Ролан Гарросе-2023" украинская теннисистка преодолела два раунда. В первом круге она выбила прошлогоднюю полуфиналистку Тревизан (6:2, 6:2), а в 1/32 финала одолела австралийку Хантер (2:6, 6:3, 6:1). Если Свитолина победит Блинкову, то в четвертом раунде будет играть против сильнейшей в противостоянии Стернс – Касаткина.

Тем временем супруг украинки Гаэль Монфис снялся с домашнего турнира "Большого шлема". Он преодолел первый раунд мужских соревнований, выиграв 4-часовой матч против аргентинца Баэса. Впрочем, физические кондиции француза не позволят выйти против датчанина Руне в 1/32 финала.