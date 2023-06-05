Світоліна отримала суперницю в чвертьфіналі French Open: вона провокувала українку

Колишня перша ракетка України зустрінеться з білорускою Аріною Сабаленко. Матч запланований на 6 червня і розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.

Світоліна стала чвертьфіналісткою "Ролан Гарроса" напередодні. У двох сетах українка вибила російську тенісистку Дарію Касаткіну (6:4, 7:6). Раніше вона здолала опір італійки Тревізан, австралійку Хантер і ще одну росіянку – Блінкову.

Натомість Сабаленко на шляху до 1/4 фіналу вибила українку Костюк, білоруску Шиманович, росіянку Рахімову та американку Стівенс. Після поєдинку проти українки білоруська тенісистка вирішила розіграти на публіці здивування через відмову Костюк потиснути руку. Як наслідок, частина вболівальників освистала українську тенісистку, коли та покидала корт.

Турнірні шляхи Світоліної та Сабаленко перетиналися двічі. У 2018 році білоруська тенісистка перемогла в трьох сетах у китайському Ухані. Натомість українка в 2020-му здолала Сабаленко в півфіналі Гран-прі Страсбурга.