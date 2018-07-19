Пять украинских теннисисток сыграют в основной сетке US Open

По сравнению с прошлым сезоном, их число выросло

Среди 104 теннисисток, которые попали в основной лист US Open, пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на турнире в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.

Леся Цуренко в девятый раз будет стартовать на US Open, но шестой раз в основе. Так же как и у Свитолиной, у Цуренко лучший результат - четвертый круг, который она показала в 2016 году.

Катерина Бондаренко уже в двенадцатый раз сыграет на американском мэйджоре и девятый раз в основной сетке, что является лучшим результатом в украинском женском теннисе. Катерина Бондаренко - единственная украинка, которой удалось сыграть в четвертьфинале US Open (2009 год).

Катерина Козлова в шестой раз приезжает в Нью-Йорк и в четвертый раз выступит в основной сетке. Лучший результат Козловой на этом турнире - второй круг в прошлом году.

Даяна Ястремская - впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема. 18-летняя украинка уже пробовала свои силы в квалификации Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, но оба раза проиграла во втором круге. После успешных результатов на турнирах ITF в Риме и Будапеште Ястремская сумела дебютировать в топ-100 и гарантировала себе место в основной сетке US Open.