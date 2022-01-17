Свитолина одержала победу на старте Australian Open у француженки Ферро

Теннисистки провели на корте около 1,5 часа.

В первой партии Свитолина оформила 3 брейка, во втором сете француженке не удалось подать на партию при счете 5:4. На тай-брейке Свитолина уступала 2:3, после чего выиграла 5 из следующих 6 розыгрышей.

Для Элины Свитолиной это вторая победа над Фионой Ферро и первая победа в этом сезоне (украинка прервала серию из 4 поражений подряд).

За выход в третий круг турнира Свитолина встретится с еще одной представительницей Франции Армони Тан (№107), которая взяла верх над Юлией Путинцевой из Казахстана (№42) - 6:3, 6:3.