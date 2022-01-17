Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open у француженки Ферро

Тенісистки провели на корті близько 1,5 години.

У першій партії Світоліна оформила 3 брейки, у другому сеті француженці не вдалося подати на партію за рахунку 5:4. На тай-брейку Світоліна поступалася 2:3, після чого виграла 5 з наступних 6 розіграшів.

Для Еліни Світоліної це друга перемога над Фіоною Ферро і перша перемога в цьому сезоні (українка перервала серію з 4 поразок поспіль).

За вихід до третього кола турніру Світоліна зустрінеться з ще однією представницею Франції Армоні Тан (№107), яка взяла гору над Юлією Путінцевою з Казахстану (№42) - 6:3, 6:3.