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Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open у француженки Ферро

Автор: Анна Полисученко

У Мельбурні в понеділок, 17 січня, почався перший в сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open). Посіяна під 15-м номером перша ракетка України Еліна Світоліна подолала стартовий бар'єр змагань, обігравши француженку Фіону Ферро (№104 світового рейтингу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТУ.

Тенісистки провели на корті близько 1,5 години.

У першій партії Світоліна оформила 3 брейки, у другому сеті француженці не вдалося подати на партію за рахунку 5:4. На тай-брейку Світоліна поступалася 2:3, після чого виграла 5 з наступних 6 розіграшів.

Для Еліни Світоліної це друга перемога над Фіоною Ферро і перша перемога в цьому сезоні (українка перервала серію з 4 поразок поспіль).

За вихід до третього кола турніру Світоліна зустрінеться з ще однією представницею Франції Армоні Тан (№107), яка взяла гору над Юлією Путінцевою з Казахстану (№42) - 6:3, 6:3.

Раніше ми писали, що Світоліна вперше з 2017 вибула з топ-10 найсильніших тенісисток світу.

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Теннис