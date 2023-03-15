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Світоліна обрала нового тренера перед поверненням на корт

Фото: Еліна Світоліна припинила виступи рік тому (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

До відновлення виступів на професіональному рівні найсильнішу вітчизняну тенісистку в історії Еліну Світоліну готуватиме Рамон Сльойтер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Нідерландський фахівець розпочав тренувати екс-першу ракетку України перед поверненням у тур. Тренування впродовж кількох тижнів тривають у Швейцарії.

Світоліна зібралася повернутися на корт на турнірі в американському Чарльстоні (Південна Кароліна). Старт змагань за океаном призначений на 1 квітня. Українка взялася набирати кондиції після пологів минулої осені.

"Вона вкрай зосереджена та прагне повернутися сильною. Їй, звісно, буде важко і фізично, і морально. Якщо Еліна та Гаель разом гратимуть на турнірах "Великого шолома", то з ними буде няня або хтось із батьків, щоб доглядати дитину, але час від часу вона подорожуватиме на турніри без доньки", – розповів Сльойтер.

Нідерландець, який виступав на рівні ATP в 1996-2010 рр., раніше працював зі співвітчизницею Кікі Бертенс. Під його керівництвом вона дійшла до півфіналу "Ролан Гарроса-2016". Торік Сльойтер співпрацював зі ще одним нідерландцем – Таллоном Грікспором.

Професіональна кар'єра Світоліної стартувала в 2010 році. За час виступів вона здобула 16 титулів в одиночному розряді. Зокрема, українка тріумфувала в WTA Finals-2018 і виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020. Пік рейтингу – 3-тє місце (осінь 2017-го).

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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