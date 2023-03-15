Свитолина выбрала нового тренера перед возвращением на корт

Нидерландский специалист начал тренировать экс-первую ракетку Украины перед возвращением в тур. Тренировки в течение нескольких недель продолжаются в Швейцарии.

Свитолина собралась вернуться на корт на турнире в американском Чарльстоне (Южная Каролина). Старт соревнований за океаном назначен на 1 апреля. Украинка принялась набирать кондиции после родов минувшей осенью.

"Она крайне сосредоточена и стремится вернуться сильной. Ей, конечно, будет тяжело и физически, и морально. Если Элина и Гаэль вместе будут играть на турнирах "Большого шлема", то с ними будет няня или кто-то из родителей, чтобы ухаживать за ребенком, но иногда она будет путешествовать на турниры без дочери", – рассказал Слейтер.

Нидерландец, выступавший на уровне ATP в 1996–2010 гг., ранее работал с соотечественницей Кики Бертенс. Под его руководством она дошла до полуфинала "Ролан Гарроса-2016". В прошлом году Слейтер сотрудничал с еще одним нидерландцем – Таллоном Грикспором.

Профессиональная карьера Свитолиной стартовала в 2010 году. За время выступлений она завоевала 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).