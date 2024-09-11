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Світоліна несподівано завершила сезон-2024: відома причина

Фото: Еліна Світоліна готуватиметься до сезону-2025 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Управління спорту Львова.

29-річна українка вирішила не виходити на корт до кінця сезону через проблеми зі здоров'ям. Власне рішення вона оголосила під час відвідин Львова.

"У мене був непоганий сезон. Я вже закінчила сезон зараз, тому що травмувалася. Для мене непоганий сезон вдався, закінчити його у топ-30 цього року теж – це непогано, якщо вважати, що я більше була травмована цього сезону", – розповіла Світоліна.

Останнім турніром для колишньої третьої ракетки світу в сезоні-2024 став US Open. Вона дійшла до 3-го раунду Відкритого чемпіонату США. Там українська тенісистка драматично поступилася господарці кортів Корі Гауфф (6:3, 3:6, 3:6).

Еліна Світоліна в сезоні-2024

Українка цьогоріч зіграла 48 матчів одиночного розряду. Екс-перша ракетка України здобула 30 перемог.

У нинішньому сезоні Світоліна не здобула титулів. Таке трапилося з українською тенісисткою вчетверте в кар'єрі (2011, 2019, 2022). Найкращим виступом спортсменки став фінал у новозеландському Окленді, де вона програла тій же Гауфф. Серед мейджорів – чвертьфінал Вімблдона.

На Олімпійських іграх Світоліна здолала двох опоненток і вилетіла в 1/8 фіналу. Там українка поступилася чешці Барборі Крейчіковій у трьох сетах.

До слова, українка Людмила Кіченок пробилася в Підсумковий турнір WTA вдруге в кар'єрі.

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