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Свитолина неожиданно завершила сезон-2024: известна причина

Фото: Элина Свитолина будет готовиться к сезону-2025 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Управления спорта Львова.

29-летняя украинка решила не выходить на корт до конца сезона из-за проблем со здоровьем. Собственное решение она объявила во время посещения Львова.

"У меня был неплохой сезон. Я уже закончила сезон сейчас, потому что травмировалась. Для меня неплохой сезон удался, закончить его в топ-30 в этом году тоже – это неплохо, если считать, что я больше была травмирована в этом сезоне", – рассказала Свитолина.

Последним турниром для бывшей третьей ракетки мира в сезоне-2024 стал US Open. Она дошла до 3-го раунда Открытого чемпионата США. Там украинская теннисистка драматически уступила хозяйке кортов Кори Гауфф (6:3, 3:6, 3:6).

Элина Свитолина в сезоне-2024

Украинка в этом году сыграла 48 матчей одиночного разряда. Экс-первая ракетка Украины одержала 30 побед.

В нынешнем сезоне Свитолина не выиграла титулов. Такое случилось с украинской теннисисткой четвертый раз в карьере (2011, 2019, 2022). Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она проиграла той же Гауфф. На мэйджорах – четвертьфинал Уимблдона.

На Олимпийских играх Свитолина одолела двух оппоненток и вылетела в 1/8 финала. Там украинка уступила чешке Барборе Крейчиковой в трех сетах.

К слову, украинка Людмила Киченок пробилась в Итоговый турнир WTA во второй раз в карьере.

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ТеннисЭлина Свитолина