Світоліна несподівано вилетіла на старті Canadian Open

2023 WTA Montreal, 1/32 фіналу

Коллінс – Світоліна – 2:0 (6:2, 6:2)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Американка "вистрілила" в шостому геймі. Вона виграла очко на подачі Світоліної та захопила стратегічну перевагу. А після впевненого гейму на власній відразу ж закрила сет другим брейком.

У другій же партії Коллінс узялася до справи з перших розіграшів. Вона дозволила українці виграти перший гейм на власній подачі, а сама натомість виграла чотири. Так із одним брейком американська тенісистка впевнено повела (4:1).

Світоліна намагалася зламати хід подій. Утім, старань титулованої українки забракло для повернення у гру. У восьмому геймі Коллінс знову зробила заявку на брейк і з першої спроби реалізувала сет-пойнт на подачі вітчизняної тенісистки.

Виліт Світоліної – друга втрата України на турнірі в Монреалі. Напередодні з боротьби вибула Ангеліна Калініна. Уродженка Нової Каховки в двох сетах поступилася американці Стівенс.