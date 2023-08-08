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Свитолина неожиданно вылетела на старте Canadian Open

Фото: Элина Свитолина не справилась с американкой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от представительницы США Даниэль Роуз Коллинс в первом раунде престижного турнира в Монреале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

2023 WTA Montreal, 1/32 финала

Коллинс – Свитолина – 2:0 (6:2, 6:2)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. Американка "выстрелила" в шестом гейме. Она выиграла очко на подаче Свитолиной и завоевала стратегическое преимущество. А после уверенного гейма на собственной сразу же закрыла сет вторым брейком.

Во второй же партии Коллинс взялась за дело с первых розыгрышей. Она позволила украинке выиграть первый гейм на собственной подаче, а сама выиграла четыре. Так с одним брейком американская теннисистка уверенно повела (4:1).

Свитолина пыталась сломать ход событий. Впрочем, стараний титулованной украинки не хватило для возвращения в игру. В восьмом гейме Коллинс снова сделала заявку на брейк и с первой попытки реализовала сет-пойнт на подаче отечественной теннисистки.

Вылет Свитолиной – вторая потеря Украины на турнире в Монреале. Накануне из борьбы выбыла Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки в двух сетах уступила американке Стивенс.

К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.

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ТеннисЭлина Свитолина