Світоліна несподівано відклала підготовку до "Вімблдона": знялась з турніру на користь іншої українки

Що сталося

Світоліна (№13 WTA) вирішила не грати на турнірі German Open у столиці Німеччини.

Причини зняття офіційно не коментуються, але рішення виглядає логічним з огляду на насичений графік тенісистки на ґрунті. За останні два місяці вона виграла турнір у Руані, дійшла до півфіналу у Мадриді та чвертьфіналу в Римі й на "Ролан Гаррос".

Очікується, що єдиним турніром Світоліної на траві перед "Вімблдоном" стане інше змагання в Німеччині – турнір WTA 500 у Бад-Гомбурзі. Він пройде з 23 по 29 червня – за тиждень до старту мейджора в Лондоні.

Хто виграв від зняття Світоліної

Відмова Світоліної відкрила двері для іншої українки. Друга вітчизняна ракетка Марта Костюк (№ 26 WTA), яка мала стартувати в кваліфікації, завдяки звільненому місцю потрапила до основної сітки турніру.

Вімблдонський турнір-2025 пройде з 30 червня до 13 липня. На минулорічному турнірі Світолина показала найкращий результат серед українок, діставшись чвертьфіналу трав'яного мейджора.