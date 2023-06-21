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Світоліна назвала умову виступів на Вімблдоні-2023

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Лондон, Середа 21 червня 2023 10:59
Світоліна назвала умову виступів на Вімблдоні-2023 Фото: Еліна Світоліна зберегла шанси поїхати до Лондона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Третій тенісний мейджор 2023 року може відбутися без участі найсильнішої українки в історії Еліни Світоліної. Вона не змогла відібратися на Вімблдонський турнір за рейтингом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

28-річна українка поділилася планами на трав'яну частину сезону. Колишня третя ракетка світу займатиметься індивідуально та сподіватиметься на прихильність організаторів британського "Гренд Слему".

"Я не гратиму на тижні перед Вімблдоном, оскільки ніде не заявлялася. Я не потрапила безпосередньо на Вімблдон, оскільки заявка закрилася до того, як я повернулася в топ-100. Що ж, я сподіваюся, що можливо у мене буде шанс отримати wild card", – зізналася Світоліна.

Після відновлення виступів у квітні українська тенісистка грала на низці ґрунтових турнірів. Це дозволило їй дійти до 1/4 фіналу "Ролан Гарроса". На траві ж Світоліна провела один матч – у Бірмінгемі вона поступилася чешці Фрухвіртовій у двох сетах.

Упродовж кар'єри досвідчена українка 9 разів грала на Вімблдонському турнірі. Найкращим досягненням Світоліної залишається півфінал у 2019 році. Там вона поступилася майбутній переможниці мейджора Сімоні Халеп із Румунії.

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

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