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Свитолина назвала условие выступлений на Уимблдоне-2023

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Лондон, Среда 21 июня 2023 10:59
Свитолина назвала условие выступлений на Уимблдоне-2023 Фото: Элина Свитолина сохранила шансы поехать в Лондон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Третий теннисный мэйджор 2023 может состояться без участия сильнейшей украинки в истории Элины Свитолиной. Она не смогла отобраться на Уимблдонский турнир по рейтингу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

28-летняя украинка поделилась планами на травяную часть сезона. Бывшая третья ракетка мира будет заниматься индивидуально и надеяться на благосклонность организаторов британского "Грэнд Слэма".

"Я не буду играть на неделе перед Уимблдоном, поскольку нигде не заявлялась. Я не попала непосредственно на Уимблдон, поскольку заявка закрылась до того, как я вернулась в топ-100. Что ж, я надеюсь, что, возможно, у меня будет шанс получить wild card", – призналась Свитолина.

После возобновления выступлений в апреле украинская теннисистка играла в ряде грунтовых турниров. Это позволило ей дойти до 1/4 финала "Ролан Гарроса". На траве же Свитолина провела один матч – в Бирмингеме она уступила чешке Фрухвиртовой в двух сетах.

На протяжении карьеры опытная украинка 9 раз играла на Уимблдонском турнире. Лучшим достижением Свитолиной остается полуфинал в 2019 году. Там она уступила будущей победительнице мэйджора Симоне Халеп из Румынии.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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