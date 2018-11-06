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Світоліна назвала ім'я нового тренера

Новини » Спорт    06.11.2018 - 13:05
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/usopen)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/usopen)

Команду українки очолить Енді Беттлс

Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна визначилася з кандидатурою нового головного тренера. Як заявила теннісітка в ході прес-конференції, ним став Енді Беттлс, який раніше був у її команді спаринг-партнером.

"Головним тренером буде Енрю Беттлс. Це моє рішення. Також буде новий фітнес-тренер, який буде базуватися в Лондоні. Також буде ще один помічник, який буде готувати мене до турнірів і матчів. Більше буде займатися організаційними моментами", - сказала вона.

Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Світоліна припинила співпрацю з Тьєррі Аксьонов після вильоту з US Open.

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