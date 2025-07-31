Світоліна в Монреалі перемогла одну росіянку та зустрінеться з іншою

WTA 1000. Монреаль, 2-ге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Камілла Рахімова - 7:5, 6:2

Як пройшла гра

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин. У першому сеті Світоліна впевнено вийшла вперед - 5:1, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок, втративши два брейки. Втім, у вирішальні моменти українка додала і завершила партію на свою користь - 7:5.

У другому сеті боротьба була менш напруженою: Світоліна стабілізувала подачу, зробила три брейки та впевнено довела матч до перемоги.

Це була перша особиста зустріч між Світоліною та Рахімовою.

Усі українки - в обоймі

Таким чином усі чотири українські тенісистки пробилися до 1/16 фіналу в Монреалі.

Наступною суперницею Світоліної стане ще одна "нейтралка" - Анна Калінська (№31 WTA), яка напередодні здолала бельгійку Елізе Мертенс. Раніше Світоліна двічі зустрічалася з Калінською та в обох матчах святкувала перемогу. Востаннє тенісистки перетинались у лютому в Дубаї, де українка була сильнішою.

Також за місце в 1/8 фіналу позмагаються Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Костюк гратиме з Дар'єю Касаткіною (Австралія), Ястремська - з Еммою Наварро (США), а Стародубцева - з данкою Клаурою Таусон.