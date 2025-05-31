Світоліна – лідер сезону: в чому перевершила Соболенко та Гофф

Лідер вітчизняного тенісу Еліна Світоліна стала першою гравчинею сезону-2025, яка здобула 15 перемог на ґрунтовому покритті турнірів WTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce.
Ювілейна звитяга припала на матч третього раунду "Ролан Гаррос", де українка здолала американку Бернарду Перу.
Перед стартом головного ґрунтового турніру сезону Світоліна продемонструвала відмінні результати на змаганнях у французькому Руані, а також у Мадриді та Римі. У Руані вона тріумфувала на турнірі WTA 250, а в Мадриді та Римі (обидва турніри категорії WTA 1000) дійшла до півфіналу та чвертьфіналу відповідно.
А вже на кортах "Ролан Гаррос" українка, посіяна під 13-м номером, здолала трьох суперниць – туркеню Зейнеп Сонмез, угорку Анну Бондар та американку Бернарду Перу. Причому у всіх трьох матчах Світоліна не програла жодного сету.
15 перемог на ґрунті – це особистий рекорд Світоліної в одному сезоні. Попередні найкращі показники (по 14 успішних матчів) були зафіксовані у 2015 та 2017 роках.
За цим показником українка – лідер серед всіх тенісисток Туру. По 14 перемог у своєму активі мають Аріна Соболенко та Коко Гофф.
Для першої ракетки України цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції – 12-й в основній сітці.
Найвище досягнення – чвертьфінал, якого вона сягала чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023). У 2025-му вона втретє поспіль дійшла до 1/8 фіналу. Світоліна – єдина з українок, хто залишився у турнірній сітці.
У наступному матчі Еліна 1 червня зіграє проти італійки Жасмін Паоліні. Четверта ракетка світу у попередньому колі вибила іншу представницю України – Юлію Стародубцеву.
Майбутнє протистояння стане лише другим для суперниць. У першій зустрічі, в третьому раунді Australian Open-2025 Світоліна здобула перемогу з рахунком – 2:6, 6:4, 6:0.
Раніше написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.
Також повідомили, хто з українок зіграє в основі Вімблдона-2025.