Історичний прорив! Три українські клуби зіграють у жіночих єврокубках: хто і де стартує
У сезоні 2025/26 одразу три українські футбольні клуби візьмуть участь у жіночих єврокубках - таке трапиться вперше в історії. Це стало можливим після зміни формату єврокубкових змагань УЄФА і появи нового турніру - Кубка Європи, жіночого аналога Ліги Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкові результати Вищої ліги 2024/25.
Хто представить Україну в єврокубках
Чемпіон України - "Ворскла" (Полтава) - стартує в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (шлях чемпіонок).
"Металіст 1925" (Харків) як віцечемпіон гратиме в тому ж раунді, але по шляху ліги.
Бронзовий призер - "Колос" із Ковалівки - розпочне боротьбу в першому раунді Кубка Європи.
Що змінюється в єврокубках для жінок у сезоні 2025/26
УЄФА вперше запровадив другий єврокубковий турнір - Кубок Європи. У ньому зіграють команди, які не пробилися до основної сітки ЛЧ або вибули з неї.
Основна сітка Ліги чемпіонів тепер включає 18 команд. Групового етапу немає - кожна команда грає по 6 матчів із суперниками з трьох рейтингових кошиків.
Плейоф із 1/8 фіналу залишився у форматі "на виліт" і в ЛЧ, і в Кубку Європи.
Формати змагань для українських клубів
Як вже було сказано, "Ворскла" стартує з другого раунду кваліфікації (шлях чемпіонок). Ці змагання передбачають для українок участь у мінітурнірі, в рамках якого вони зіграють два матчі: півфінал і фінал або гру за третє місце.
Якщо "Ворскла" переможе у фіналі мінітурніру, команда вийде до третього - вирішального - раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє двоматчеве протистояння з іншим переможцем другого раунду.
У разі поразки у фіналі, полтавки продовжать виступ у Кубку Європи:
- 2 місце: старт у другому, заключному раунді кваліфікації
- 3 місце: перехід у перший кваліфікаційний раунд Кубка Європи
- 4 місце (поразка у матчі за третє): припинення участі в євросезоні
Футболістки "Ворскли" (фото: vorskla.com.ua)
"Металіст 1925" також стартує з другого раунду, але в межах "шляху ліги". Команда Володимира Пятенка зіграє в мінітурнірі за аналогічною схемою: півфінал, фінал або матч за третє місце.
Перемога у фіналі мінітурніру дозволить українкам вийти до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де на них чекатиме двоматчеве протистояння.
У разі поразки у фіналі мінітурніру "Металіст 1925" отримає шанс продовжити сезон у Кубку Європи:
- 2 місце: вихід до другого, вирішального раунду кваліфікації
- 3 місце: старт у першому раунді
- 4 місце: виліт із єврокубків і завершення міжнародного сезону для команди
Футболістки "Металіста 1925" (фото: metalist1925.com)
"Колос" - єдиний український представник у новому турнірі. Клуб стартує з першого раунду, де на них чекають стикові матчі одразу "на виліт" (24 клуби, 12 пар).
Якщо українки виграють двоматчеве протистояння, команда вийде до другого - завершального - раунду кваліфікації Кубка Європи, де на неї чекатиме ще одна пара матчів - вдома та на виїзді. У разі поразки єврокубковий сезон для ковалівського клубу завершиться.
Футболістки "Колоса" (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)
Коли жеребкування і перші матчі
- 24 червня: жеребкування Ліги чемпіонів (для "Ворскли" і "Металіста 1925")
- 31 серпня: жеребкування Кубка Європи (для "Колоса")
- 27 і 30 серпня: перші матчі ЛЧ
- 10/11 і 17/18 вересня: перший раунд Кубка Європи
Нагадаємо, днями київське "Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул, а також стали відомі всі призери УПЛ.
Раніше ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на турнір у Канаді.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт УЄФА, сайти ФК "Ворскла", "Металіст 1925" і "Колос".