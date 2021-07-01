Свитолина и Костюк проиграли на Уимблдоне. На турнире больше не осталось украинцев

Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи второго круга на травяном турнире Большого шлема Уимблдон. В одиночном разряде больше нет представителей Украины как среди женщин, так и среди мужчин.

Первой с турнира вылетела Костюк. Марта в трех сетах уступила латвийке Анастасии Севастовой. Костюк выиграла первый сет 6:1, но затем проиграла следующие два - 4:6 и 3:6.

Полуфиналистка Уимблдона-2019 и третья сеянная на текущем турнире Свитолина в двух сетах проиграла польской сопернице Магде Линетт в двух партиях - 3:6, 4:6.

Из-за поражения на ранней стадии Свитолина лишилась 710 очков, которые она набрала на турнире два года назад. В онлайн-рейтинге WTA она пока остается на 6-м месте, но эта ситуация может измениться в случае успехов теннисисток, которые находятся ниже ее в рейтинге. Прежде всего, это 7-я в рейтинге Ига Свьонтек из Польши и 9-я Гарбинье Мугуруса из Испании. Они прошли в третий круг турнира.

Марта Костюк, несмотря на ранний вылет, добавила в рейтинг себе 52 очка и по итогу турнира может оказаться на 64-й позиции в рейтинге, что является лучшим результатом для нее в карьере.

Ранее на Уимблдоне завершили выступления Катерина Козлова и Леся Цуренко. Козлова проиграла в первом раунде, а Цуренко снялась из-за травмы перед своим первым матчем в основной сетке, пройдя три раунда квалификации.

В мужской сетке турнира украинских теннисистов не было изначально.