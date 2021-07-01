Світоліна і Костюк програли на Вімблдоні. На турнірі більше не залишилося українців

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк програли свої матчі другого кола на трав'яному турнірі Великого шолома Вімблдон. В одиночному розряді більше немає представників України як серед жінок, так і серед чоловіків.

Першою з турніру вилетіла Костюк. Марта в трьох сетах поступилася латвійці Анастасії Севастової. Костюк виграла перший сет 6:1, але потім програла наступні два - 4:6 і 3:6.

Півфіналістка Вімблдону-2019 і третя сіяна на поточному турнірі Світоліна у двох сетах програла польській суперниці Магді Лінетт у двох партіях - 3:6, 4:6.

Через поразку на ранній стадії Світоліна втратила 710 очок, які вона набрала на турнірі два роки тому. В онлайн-рейтингу WTA вона поки залишається на 6-му місці, але ця ситуація може змінитися в разі успіхів тенісисток, які знаходяться нижче її в рейтингу. Перш за все, це 7-а в рейтингу ярма Свьонтек з Польщі і 9-я Гарбіньє Мугуруса з Іспанії. Вони пройшли до третього кола турніру.

Марта Костюк, незважаючи на ранній виліт, додала до рейтингу собі 52 очки і за підсумком турніру може опинитися на 64-й позиції в рейтингу, що є найкращим результатом для неї в кар'єрі.

Раніше на Вімблдоні завершили виступи Катерина Козлова і Леся Цуренко. Козлова програла в першому раунді, а Цуренко знялася через травму перед своїм першим матчем в основній сітці, пройшовши три раунди кваліфікації.

У чоловічій сітці турніру українських тенісистів не було спочатку.