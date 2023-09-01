Світоліна на класі здолала росіянку в другому раунді US Open-2023

US Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Павлюченкова – 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)

У першій партії суперниці зосередилися на власних подачах. Щоправда, намагалися чинити максимальний опір на "чужих". Як наслідок, на брейк довелося чекати до дванадцятого гейму, коли вже всі чекали на тай-брейк. На жаль, Світоліна віддала росіянці очко на своїй подачі.

Розчарована українська тенісистка спробувала відразу ж реабілітуватися на старті другого сету. Однак, у першому геймі реалізувати брейк-пойнт вона не змогла. А на брейк у п'ятому Павлюченкова миттєво відповіла зворотним. Проте, Світоліна ще раз узяла подачу росіянки.

Тепер шлях до перемоги в партії лежав через стабільність власних подач. За рахунку 5:4 на власну користь українка повела 40:0 та, вочевидь, вже подумки готувалася до третьої партії. Але Павлюченкова зуміла відіграти три сет-пойнти. Утім, Світоліна таки дотиснула опонентку з четвертої спроби.

У вирішальному сеті вітчизняна тенісистка почала з двох брейків, які підкріпила якісною грою на власних подачах. Лише за рахунку 4:0 на власну користь Світоліна дозволила росіянці розмочити рахунок. Павлюченкова ще намагалася конкурувати, але українка свого не віддала.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння румунки Ціг та американки Пегули. Безумовним фаворитом зустрічі стала господарка кортів, яка йде третьою у рейтингу професіоналок. Натомість уродженка румунського Галаца – 700-та ракетка світу.