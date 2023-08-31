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US Open: Цуренко поступилася нейтральній росіянці в другому колі змагань

Нью-Йорк, Четвер 31 серпня 2023 22:21
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US Open: Цуренко поступилася нейтральній росіянці в другому колі змагань Фото: Леся Цуренко зачохлила ракетку в Нью-Йорку (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США 2023 року, поступившись російській тенісистці Єкатєріні Александровій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 2-й раунд, жінки

Александрова – Цуренко – 2:0 (6:1, 6:3)

Росіянка взялася до справи з третього гейму. За рахунку 1:1 вона оформила перший брейк і здобула стратегічну перевагу. Згодом Александрова повторила цей трюк ще двічі та з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

Цуренко спробувала взяти реванш у другій партії. Вона завзято розпочала, набравши стартовий пункт на подачі суперниці. Утім, російська тенісистка відразу ж відповіла зворотним брейком. Після ж іще одного обміну пунктами на "чужих" подачах Александрова оформила ще один і повела 4:2.

За такого розвитку подій нейтральній спортсменці залишалося не схибити на власних подачах. Із цим завданням росіянка впоралася. Цуренко натомість зуміла лише уникнути розгромної поразки (3:6).

Після протистояння українська тенісистка традиційно відмовилася від рукостискання з опоненткою з РФ. У наступному раунді Александрова зустрінеться з переможницею протистояння Тревізан – Вондроушова. Вони зіграють свій матч 31 серпня пізно ввечері.

До слова, раніше Калініна програла Соррібес-Тормо з Іспанії в 1/64 фіналу US Open.

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