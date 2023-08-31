US Open: Цуренко поступилася нейтральній росіянці в другому колі змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, 2-й раунд, жінки

Александрова – Цуренко – 2:0 (6:1, 6:3)

Росіянка взялася до справи з третього гейму. За рахунку 1:1 вона оформила перший брейк і здобула стратегічну перевагу. Згодом Александрова повторила цей трюк ще двічі та з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

Цуренко спробувала взяти реванш у другій партії. Вона завзято розпочала, набравши стартовий пункт на подачі суперниці. Утім, російська тенісистка відразу ж відповіла зворотним брейком. Після ж іще одного обміну пунктами на "чужих" подачах Александрова оформила ще один і повела 4:2.

За такого розвитку подій нейтральній спортсменці залишалося не схибити на власних подачах. Із цим завданням росіянка впоралася. Цуренко натомість зуміла лише уникнути розгромної поразки (3:6).

Після протистояння українська тенісистка традиційно відмовилася від рукостискання з опоненткою з РФ. У наступному раунді Александрова зустрінеться з переможницею протистояння Тревізан – Вондроушова. Вони зіграють свій матч 31 серпня пізно ввечері.