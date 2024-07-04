Світоліна на класі пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Німаєр – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).