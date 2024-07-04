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Світоліна на класі пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Фото: Еліна Світоліна завоювала путівку в 1/16 фіналу трав'яного мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Німаєр – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)

 

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).

До слова, раніше Костюк із камбеком здолала Севілл у 1/32 фіналі Вімблдона.

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ТенісЕліна СвітолінаУимблдон