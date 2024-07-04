Свитолина на классе пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Нимайер – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.

Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.

Однако, Нимайер не сдалась. Она взяла подачу Свитолиной и навязала незаурядную борьбу в десятом гейме. Немецкая теннисистка даже отыграла два матчбола, но украинка с третьей попытки завершила поединок в свою пользу.

В следующем круге Свитолина встретится с туниской Онс Жабер. Предварительно матч запланирован на пятницу, 5 июля. Их турнирные пути раньше пересекались трижды, а ведет в противостоянии украинская теннисистка (2:1).