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Свитолина на классе пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира

Лондон, Четверг 04 июля 2024 19:46
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Свитолина на классе пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира Фото: Элина Свитолина завоевала путевку в 1/16 финала травяного мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела немку Юле Нимайер во втором круге Уимблдона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Нимайер – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.

Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.

Однако, Нимайер не сдалась. Она взяла подачу Свитолиной и навязала незаурядную борьбу в десятом гейме. Немецкая теннисистка даже отыграла два матчбола, но украинка с третьей попытки завершила поединок в свою пользу.

В следующем круге Свитолина встретится с туниской Онс Жабер. Предварительно матч запланирован на пятницу, 5 июля. Их турнирные пути раньше пересекались трижды, а ведет в противостоянии украинская теннисистка (2:1).

К слову, ранее Костюк с камбэком одолела Сэвилл в 1/32 финале Уимблдона.

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Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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