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Свитолина на классе пробилась в третий раунд Australian Open-2024

Мельбурн, Четверг 18 января 2024 10:54
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Свитолина на классе пробилась в третий раунд Australian Open-2024 Фото: Элина Свитолина продолжила победный путь в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Томова – 2:0 (6:1, 6:3)

Стартовали соперницы с обмена брейками. Однако дальше Свитолина полностью завладела инициативой. Она не позволила болгарке взять хотя бы еще один гейм. Сама же оформила еще два пункта на подачах Томовой и закрыла сет всего за полчаса.

Более конкурентной оказалась вторая партия. К середине сета оппонентки шли нога в ногу. Даже на брейк Светолиной болгарская теннисистка сумела сразу ответить обратным. Впрочем, в седьмом гейме украинка во второй раз взяла подачу Томовой, а на своей не дала ей ответить взаимностью.

Матчбол Свитолиной уже ярко виднелся. Впрочем, она вполне могла позволить себе не форсировать события и подождать собственной подачи. Однако украинская теннисистка решила не полагаться на судьбу и в следующем же гейме "под ноль" оформила брейк и завершила поединок.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния Катерины Синяковой из Чехии и швейцарки Виктории Голубич. Их матч стартовал немного позже. Поединок украинки в третьем раунде состоится 20 января.

К слову, накануне Костюк обыграла Мертенс в матче-триллере в 1/32 финала Australian Open.

Напомним, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian Open Теннис Элина Свитолина
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