Світоліна - Картал, Костюк - Радукану: хто переможе у битві Україна - Британія на "тисячнику" в Мадриді

Напередодні в другому колі стартували дві вітчизняні спортсменки. Юлія Стародубцева (№99 WTA) повинна була грати з 12-ю в світі Кароліною Муховою з Чехії, але та знялася через травму. Терміновою заміною стала італійка Елізабетта Коччаретто (№87 WTA), яку українка переграла в двох сетах – 7:6, 6:4.

Інша українка – Даяна Ястремська (№46 WTA) мала куди більш грізну опонентку – четверту в світі американку Коко Гофф. Одеситка сенсаційно взяла під нуль перший сет, але програла два наступних – 6:0, 2:6, 5:7.

25 квітня в бій вступають головні українські сили – перша та друга вітчизняні ракетки: Еліна Світоліна та Марта Костюк. Їхніми суперницями будуть британки, друга та третя ракетки своєї країни – Емма Радукану (№49 WTA) та Сонай Картал (№60 WTA) відповідно.

Світоліна з Картал зустрінеться вперше. Костюк з Радукану раніше перетиналися двічі. Рахунок у їхніх протистояннях рівний – 1:1.

Мадрид, WTA 1000, розклад матчів українок 25 квітня

Не раніше 15:00, Еліна Світоліна – Сонай Картал

Не раніше 16:30, Марта Костюк – Емма Радукану

Світоліна в протистоянні з Картал є явною фавориткою. Ставки на її перемогу букмекери приймають з коефіцієнтом – 1,19. Тоді як шанси британки оцінюють у 4,70.

В парі Костюк – Радукану – невелику перевагу віддають представниці Великої Британії. На її перемогу дають – 1,85, на успіх українки – 1,95.

Турнір Mutua Madrid Open - WTA 1000 розпочався 22 квітня та триватиме до 4 травня. Його призовий фонд складає 8 963 700 доларів США. Чинною чемпіонкою є Іга Свьонтек з Польщі.