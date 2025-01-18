Світоліна з камбеком здолала четверту ракетку світу та вийшла до наступного кола Australian Open 2025

Australian Open 2025, жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні – 2:6, 6:4, 6:0

Світоліна, яка в рейтингу WTA посідає 27-ме місце, зустрічалась з четвертою ракеткою світу – Жасмін Паоліні з Італії. Це була перша очна зустріч суперниць.

Українка повела в стартовому сеті – 2:1, взявши першу подачу італійки. Проте потім віддала одразу три своїх. Таким чином Світоліна поступилась - 2:6.

Але рук не склала і на другу партію налаштувалась серйозно. Світоліна знову виграла подачу Паоліні (третій гейм) та тримала цю перевагу протягом майже всієї партії. Дуже важким для обох суперниць став дев'ятий гейм. Українка мала два сетпойнти на подачі Паоліні, але не скористалась ними. Італійка виграла цей гейм. Проте в наступному, вже на власній подачі, Світоліна таки її дотиснула та зрівняла рахунок за партіями.

Все вирішувалось у вирішальному третьому сеті. Його українка пройшла експресом, не залишивши італійці жодного шансу. Світоліна єдиною з вітчизняних спортсменок вийшла до четвертого кола Australian Open 2025. За вихід у чвертьфінал вона побореться проти "нейтральної" Вероніки Кудерметової (WTA 75).

Світоліна у 20-й раз зіграє в четвертому колі мейджора і вп'яте - на кортах Мельбурна. Її найкращим результатом в Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила двічі – у 2018 і 2019 роках.